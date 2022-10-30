Ренат Лайшев: «Меня поздравили с днем тренера Женя Медведева и ее мама Жанна. Очень благодарен им, очень тронут»

Президент «Самбо-70» поздравил Этери Тутберидзе с днем тренера, а также сообщил, что его поздравила .

«Сегодня день тренера. Я хочу поздравить с этим праздником. Она является великим тренером и примером для нас всех.

А еще хочу поделиться. Меня сегодня поздравили с днем тренера Женя Медведева и ее мама Жанна. Я им очень благодарен, я был очень тронут», – сказал Лайшев.