Ренат Лайшев: «Меня поздравили с днем тренера Женя Медведева и ее мама Жанна. Очень благодарен им, очень тронут»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил Этери Тутберидзе с днем тренера, а также сообщил, что его поздравила Евгения Медведева.
«Сегодня день тренера. Я хочу поздравить Этери Тутберидзе с этим праздником. Она является великим тренером и примером для нас всех.
А еще хочу поделиться. Меня сегодня поздравили с днем тренера Женя Медведева и ее мама Жанна. Я им очень благодарен, я был очень тронут», – сказал Лайшев.
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