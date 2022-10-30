Ренат Лайшев: «Меня поздравили с днем тренера Женя Медведева и ее мама Жанна. Очень благодарен им, очень тронут»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил Этери Тутберидзе с днем тренера, а также сообщил, что его поздравила Евгения Медведева

«Сегодня день тренера. Я хочу поздравить Этери Тутберидзе с этим праздником. Она является великим тренером и примером для нас всех.

А еще хочу поделиться. Меня сегодня поздравили с днем тренера Женя Медведева и ее мама Жанна. Я им очень благодарен, я был очень тронут», – сказал Лайшев. 

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