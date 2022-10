Стала известная музыка к новой произвольной программе серебряного призера Олимпиады в Пекине Александры Трусовой.

Фигуристка будет выступать под микс песен J2 — I Believe I Can Fly (Epic Trailer Version) и Enryoki — When You Are High.

Постановщиком программы является хореограф .