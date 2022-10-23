Бетина Попова: «Валиева выиграла за счет опыта, скольжения и феноменальной программы»

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Хореограф Бетина Попова высказалась об итогах женских соревнований на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы». 

Победу одержала Камила Валиева, второй стала Софья Акатьева, третьей – Анастасия Зинина

«Валиева выиграла за счет компонентов и своего уровня катания. Еще никто из фигуристок не дорос до ее уровня.

Произвольная программа Валиевой – сильная история для зрителей, судей. Эту программу можно назвать искусством, она пронимает всех.

Валиева пыталась исполнить четверной, но сорвала его, а у Акатьевой были помарки, она не докручивала четверные. Она не смогла с этими элементами обойти Камилу.

Валиева выиграла за счет опыта, скольжения и феноменальной программы», – сказала Попова. 

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон

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Валиева без ультра-си обыграла Акатьеву с тремя – все по делу?
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Софья Акатьева

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