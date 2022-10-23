Бетина Попова: «Валиева выиграла за счет опыта, скольжения и феноменальной программы»
Хореограф Бетина Попова высказалась об итогах женских соревнований на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».
Победу одержала Камила Валиева, второй стала Софья Акатьева, третьей – Анастасия Зинина.
«Валиева выиграла за счет компонентов и своего уровня катания. Еще никто из фигуристок не дорос до ее уровня.
Произвольная программа Валиевой – сильная история для зрителей, судей. Эту программу можно назвать искусством, она пронимает всех.
Валиева пыталась исполнить четверной, но сорвала его, а у Акатьевой были помарки, она не докручивала четверные. Она не смогла с этими элементами обойти Камилу.
Валиева выиграла за счет опыта, скольжения и феноменальной программы», – сказала Попова.
Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!
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