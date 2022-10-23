Даниил Самсонов: «Хотелось ли выше оценки? После вчерашнего не буду обсуждать судейство, а то кодекс этики...»

Фигурист Даниил Самсонов прокомментировал выступление на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы» (5-е место).

«Я старался сделать так, чтобы зал аплодировал под конец программы. Надеюсь, у меня получилось сделать. Думаю, что можно еще лучше, конечно же, что мы с тренерами и обсудили. Но ничего, все постепенно, с каждым стартом все лучше и лучше.

Хотелось ли выше оценки? Поскольку примерно такой же прокат был в Санкт-Петербурге — чисто, как и здесь. Возможно, здесь была хуже дорожка немного, но там получил больше по технике на три-четыре балла и по сумме больше баллов на пять-шесть. После вчерашнего не буду обсуждать судейство, а то кодекс этики...

Подписывают ли кодекс? Конечно, договор подписывают спортсмены. Просто были моменты, которые вызвали у меня огромные сомнения. Вчера после того, что я увидел, не было настроения, не хотелось выходить никуда. Потом сегодня с утра, когда сюда приехал, отпустил эту ситуацию. Вышел на лед, понял, что хочу увидеть полный зал зрителей, хочется ради зрителей откататься чисто и сделать им приятно.

У всех спортсменов есть свои фишки в программах, не могу выделить какого-то одного человека. Могу сказать только про свои программы. Короткая поставлена достаточно давно, в принципе, мне нравится. Музыка тяжелая, сильная, достаточно взрослая. Стараюсь делать все возможное, я должен соответствовать ей.

Произвольную поставили перед прошлым сезоном, когда должен был выходить на международные этапы Гран-при, но не сложилось, не получилось показать. Это стало мини-премьерой, безусловно, мне она очень нравится, особенно сочетание музыки, драйв во второй половине. Осталось накатать ее, пока мне не хватает сил, чтобы делать на сто процентов и показывать все эмоции. Сейчас уже было получше, чем в Петербурге, с каждым стартом буду еще лучше и лучше», — сказал Самсонов.