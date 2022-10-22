Александр Самарин: «Конкуренция с Трусовой? Когда будем на одном турнире выступать, тогда будет конкуренция»

Фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве (90,45 балла, 3-е место).

– 90 баллов за короткую – как вам?

– Бывало лучше, бывало и побольше. Были ошибки, которых не было на тренировках. Доволен тем, что голова варит немножко – понял, что надо сделать три плюс три вместо четверного тулупа, чтобы наверняка набрать баллы, а не как раньше идти с отшибленной головой. Есть прогресс, это нужно отметить.

– Алексей Урманов говорит, что иногда риск надо отбрасывать в сторону и делать что-то понадежнее.

– Рисковать нужно тогда, когда ты молодой. Когда ты уже в возрасте, этот риск не нужен. Я никого не пытаюсь удивлять, просто стараюсь делать свою работу. Отношу ли я себя к молодым или взрослым фигуристам? Можете открыть по годам всех участников и поймете, отношусь ли я к молодым или старым.

– На трибуне вас поддерживали Саша Трусова, Марк Кондратюк, Соня Самоделкина. Каково ощущать это?

– Прекрасно. Я всегда говорил, что у нас прекрасная команда, это моя вторая семья. Это счастье, круто, когда твои ребята тебя поддерживают. Они за тебя, а ты за них.

– Трусова как раз к вам недавно перешла.

– Вы видели, что она здесь, если вопросы про Сашу, то спросите у нее. Поменялась ли атмосфера? Я в 16 лет пришел к Светлане Владимировне Соколовской, теперь мне 24, я все еще у нее тренируюсь. У меня ничего не менялось. Про изменения у меня не надо спрашивать, я в ЦСКА с 8 лет.

– Может, дополнительная конкуренция появилась.

– С кем?

– С Сашей. Вы оба прыгаете сложнейшие четверные.

– Когда будем на одном турнире выступать, тогда будет конкуренция. На турнире прыжков как вариант. Сейчас нет конкуренции. В рабочих моментах взять что-то для себя – это полезно. Это не конкуренция. Обмениваемся ли мы мнениями? Трусова – серебряный призер Олимпйиских игр. Это мне нужно брать побольше. Что-нибудь я беру, – сказал Самарин.