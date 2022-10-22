Софья Акатьева: «Расстроилась, обычно тройной аксель у меня получается. Меньше нужно зацикливаться»

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

«Обидно, расстроилась, обычно тройной аксель у меня получается. Возможно, заволновалась, меньше нужно зацикливаться.

По взрослым атмосфера совсем другая, выше ответственность. Старалась собраться в программе и выполнить все остальное.

Призовые? Я таких денег никогда в руках не держала. Куда потрачу? Чтоб потратить, надо сначала заработать! Я про это пока говорить ничего не буду», – передает слова Акатьевой корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.