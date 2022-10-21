Татьяна Тарасова: «Буду ли я участвовать в следующем выпуске «Ледникового периода»? Наверное, меня увидите»

Теги Татьяна Тарасова Ледниковый период Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что ей в одинаковой степени интересно как комментировать соревнования, так и судить в «Ледниковом периоде».

«Это разные вещи, я бы не сравнивала комментаторскую деятельность и судейство в «Ледниковом периоде». Мне интересно и то, и другое.

Буду ли я участвовать в следующем выпуске «Ледникового периода»? Наверное, меня увидите. Приходите», – сказала Тарасова.

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