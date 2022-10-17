Татьяна Тарасова и Елена Чайковская вместе будут работать в жюри «Ледникового периода»

Продюсер ледовых шоу сообщил, что и вместе будут работать в жюри «Ледникового периода».

«Совсем скоро вернется еще и Елена Анатольевна (Чайковская), вот они вместе будут. Я очень рад, что Татьяна Анатольевна (Тарасова) здесь», – сказал Авербух.

17 октября прошла запись третьего выпуска проекта, первые эпизоды Тарасова пропустила из-за проблем со здоровьем.