Максим Траньков: «Тарасова и Морозов должны показать хороший уровень на первом этапе Гран-при»

Теги Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Серия Гран-при России Фигурное катание

Максим Траньков, тренер пары Евгения ТарасоваВладимир Морозов, поделился ожиданиями от первого этапа российской серии Гран-при, который стартует 22 октября в Москве.

«Все идет по плану, работаем. Форма вполне адекватная началу сезона, неплохая. После контрольных прокатов они прибавили в функциональном плане. На Гран‑при в Москве должны показать хороший уровень катания.

Что касается контрольных прокатов, то ребята выступили там неплохо для начала сезона. Были недочеты, не совсем хорошо функционально были готовы, но сейчас уже лучше», – сказал Траньков.

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