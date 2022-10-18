Максим Траньков: «Тарасова и Морозов должны показать хороший уровень на первом этапе Гран-при»

, тренер пары – , поделился ожиданиями от первого этапа российской серии Гран-при, который стартует 22 октября в Москве.

«Все идет по плану, работаем. Форма вполне адекватная началу сезона, неплохая. После контрольных прокатов они прибавили в функциональном плане. На Гран‑при в Москве должны показать хороший уровень катания.

Что касается контрольных прокатов, то ребята выступили там неплохо для начала сезона. Были недочеты, не совсем хорошо функционально были готовы, но сейчас уже лучше», – сказал Траньков.