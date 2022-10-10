Татьяна Тарасова о Башарове: «Наши отношения не были испорчены»

Теги Татьяна Тарасова Ледниковый период Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ее взаимоотношения с актером Маратом Башаровым не были испорчены.

Ранее Тарасова резко высказывалась в адрес Башарова из-за скандалов, связанных с избиениями актером своих жен. 

«Наши отношения не были испорчены», – сказала Тарасова.

Тренер вошла в жюри нового сезона шоу «Ледниковый период», где Башаров выступает в паре с Оксаной Домниной. Съемки первого выпуска Тарасова пропустила из-за ухудшения здоровья.

Тарасова об актере Башарове: «Он что, идиот – не понимает, что нужно лечиться? Его надо изолировать от общества, пусть немножко посидит»

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