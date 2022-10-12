«Теперь Женя умеет виртуозно крутить не только прыжки, но и хвостики для хинкалей». Медведева стала гостем кулинарного шоу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем кулинарного шоу «Вкусное движение» с Константином Оганезовым.

Сегодня Медведева и Оганезов показали в соцсетях отрывок со съемок выпуска.

«Теперь двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Женя умеет виртуозно крутить не только прыжки на льду, но и хвостики для хинкалей», – говорится в анонсе шоу.

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