В США умерла фигуристка, обвинявшая партнера в сексуальных домогательствах. Ранее он покончил с собой

Бывшая американская фигуристка-парница Бриджит Намиотка, обвинявшая в сексуальном домогательстве своего партнера Джона Кафлина, скончалась в июле в возрасте 32 лет.

Об этом рассказали родители Бриджит в интервью USA Today. По их словам, дочь не выдержала долгой борьбы с зависимостью, вызванной травмой из-за домогательств.

В декабре 2018-го Кафлин был отстранен от соревнований и работы в качестве тренера из-за подозрений в грубом обращении к другим спортсменам. Сам Кафлин опровергал все обвинения. 18 января он покончил с собой.

В мае 2019 года, уже после смерти Кафлина, Намиотка заявила, что подвергалась сексуальному насилию с его стороны.