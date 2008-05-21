Экс-фигуристка о сексуальном насилии со стороны партнера, покончившего с собой: «Невинные не лезут в петлю»

Бывшая американская фигуристка Бриджит Намиотка заявила, что она подвергалась сексуальному насилию со стороны своего партнера Джона Кафлина, с которым выступала с 2005 по 2007 год.

Намиотка ответила на несколько сообщений в поддержку Кафлина в Facebook. Сообщения, на которые отвечала бывшая спортсменка, недоступны (удалены или защищены настройками приватности).

«Извините, но Джон причинил боль как минимум 10 людям, включая меня. Он подвергал меня сексуальному насилию в течение двух лет. Невинные не лезут в петлю.

Подумайте о жертвах, когда говорите о том, что он сделал минимум с 10 девушками», – написала Намиотка.

Намиотка и Кафлин выступали по юниорам и выиграли один этап Гран-при в сезоне-2005/06.

В 2011 году Кафлин выиграл чемпионат США в паре с Кейтлин Янкоускас, в 2012 – в паре с Кейди Денни. Дважды выступал на чемпионатах мира, где был шестым и восьмым.

17 декабря прошлого года Кафлин был отстранен от соревнований и работы в качестве тренера из-за подозрений в грубом обращении к другим спортсменам. Сам Кафлин опровергал все обвинения. 18 января он покончил с собой.

В тени осуждения. История Джона Кафлина