Бойкова и Козловский снялись с мемориала Панина из-за микротравмы партнера. Они лидировали после короткой программы

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снялись с произвольной программы на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «СЭ», причиной стала микротравма Козловского, из-за которой дуэт уже пропускал контрольные прокаты сборной России в Москве 24-25 сентября.

Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы, набрав 86,54 балла. Произвольные программы пар на мемориале Панина-Коломенкина пройдут завтра.

Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук выступят с произвольными программами, Бойкова и Козловский снялись