Козловский о кодексе этики ФФКР: «Сама задумка правильная. Главное, чтобы кодекс не стал орудием в сокрытии важных вещей»

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили решение Федерации фигурного катания России (ФФКР) утвердить этический кодекс.

«Я видела выдержки и думаю, это поспособствует уменьшению хейта в соцсетях. Сейчас идет нереальная нагрузка на всех фигуристов – не только на девочек.

Это невозможно пропускать мимо ушей и глаз. Иногда на первых полосах мелькает такое, что не хочется потом открывать», – отметила Бойкова.

«Сама задумка правильная. Спортсмены должны уважать друг друга и демонстрировать достойное поведение. Главное, чтобы кодекс не стал орудием в сокрытии важных вещей», – сказал Козловский.

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой