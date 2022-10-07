Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп во время тренировки.

Видео опубликовано в телеграм-канале спортсменки.

24-25 сентября Валиева участвовала в контрольных прокатах сборной России в Москве, но не исполняла элементы ультра-си.

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