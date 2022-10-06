Навка о кодексе этики ФФКР: «Это правильная инициатива. Задача спортсменов – тренироваться, а не разглагольствовать»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила решение утвердить кодекс этики Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Кодекс в первую очередь создан для защиты спортсменов. Это правильная инициатива.
Спортсмены не должны участвовать в каких-то политических обсуждениях. Их задача тренироваться, а не разглагольствовать.
Они должны защищать честь своей страны на мировом уровне», – сказала Навка.
Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики
Комментарии