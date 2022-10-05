Талалайкина планирует в ближайшее время подать документы по переходу в Федерацию фигурного катания России

Теги сборная России ФФКР женское катание переходы Мария Талалайкина Фигурное катание

Фигуристка Мария Талалайкина в скором времени планирует подать документы в Федерацию фигурного катания России (ФФКР) о возвращении в российскую сборную.  

Об этом сообщили в академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

Талалайкина тренировалась у российского тренера Евгения Рукавицына до прошлого сезона, но потом приняла решение уехать в Италию.

«Мария Талалайкина планирует в ближайшее время подать документы по переходу в академию и Федерацию фигурного катания на коньках России», — рассказал источник. 

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