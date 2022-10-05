Талалайкина планирует в ближайшее время подать документы по переходу в Федерацию фигурного катания России
Фигуристка Мария Талалайкина в скором времени планирует подать документы в Федерацию фигурного катания России (ФФКР) о возвращении в российскую сборную.
Об этом сообщили в академии фигурного катания Санкт-Петербурга.
Талалайкина тренировалась у российского тренера Евгения Рукавицына до прошлого сезона, но потом приняла решение уехать в Италию.
«Мария Талалайкина планирует в ближайшее время подать документы по переходу в академию и Федерацию фигурного катания на коньках России», — рассказал источник.
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