Коляда о произвольной программе: «Посыл прост – я интеллигент из Санкт-Петербурга, хороший человек, но с проблемами. Можно ли их исправить? Вопрос открытый»

Михаил Коляда прокомментировал свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.
Произвольная программа фигуриста поставлена под «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке.
– Ошибочки были. По энергетике мне понравилось. Что с акселями? Давайте опустим этот вопрос.
Идея для костюма – Марии Евстигнеевой.
– Он символизирует смирительную рубашку?
– Если вы это прочитали, значит, мы сделали все правильно. Посыл прост – я интеллигент из Санкт-Петербурга, хороший человек, но с проблемами.
Эта музыка – моя идея. Долго искали, и в какой-то момент все нашлось.
– Проблемы вашего героя можно исправить?
– Это открытый вопрос, – сказал Коляда.
У Коляды – «Танго в сумасшедшем доме», у Игнатова – «Великий Гэтсби», у Семененко – K-Pop. Вся музыка для произвольных программ у мужчин