Коляда о произвольной программе: «Посыл прост – я интеллигент из Санкт-Петербурга, хороший человек, но с проблемами. Можно ли их исправить? Вопрос открытый»

прокомментировал свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

Произвольная программа фигуриста поставлена под «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке.

– Ошибочки были. По энергетике мне понравилось. Что с акселями? Давайте опустим этот вопрос.

Идея для костюма – Марии Евстигнеевой.

– Он символизирует смирительную рубашку?

– Если вы это прочитали, значит, мы сделали все правильно. Посыл прост – я интеллигент из Санкт-Петербурга, хороший человек, но с проблемами.

Эта музыка – моя идея. Долго искали, и в какой-то момент все нашлось.

– Проблемы вашего героя можно исправить?

– Это открытый вопрос, – сказал Коляда.

У Коляды – «Танго в сумасшедшем доме», у Игнатова – «Великий Гэтсби», у Семененко – K-Pop. Вся музыка для произвольных программ у мужчин