Софья Акатьева: «Почему-то начала очень сильно волноваться, и это немножечко сбило. Потом постаралась успокоиться и настроиться»

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Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась о своем выступлении с произвольной программой на контрольных прокатах.

«Я почему-то начала очень сильно волноваться, и немножечко это сбило. Потом я постаралась успокоиться и настроиться, я прыгала на тренировке эти прыжки.

Аксель тройной получился, с тулупа, к сожалению, упала – буду больше над ним работать.

А так выступать здесь одно удовольствие, я чувствовала поддержку зрителей, слышала аплодисменты, мне очень приятно», – сказала Акатьева. 

Акатьева о произвольной: «В первой части представляю, что я растение – вьюн. Начинается дорожка – и уже животное, а в третьей превращаюсь в птицу»

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