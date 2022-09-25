Софья Акатьева: «Почему-то начала очень сильно волноваться, и это немножечко сбило. Потом постаралась успокоиться и настроиться»

Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась о своем выступлении с произвольной программой на контрольных прокатах.

«Я почему-то начала очень сильно волноваться, и немножечко это сбило. Потом я постаралась успокоиться и настроиться, я прыгала на тренировке эти прыжки.

Аксель тройной получился, с тулупа, к сожалению, упала – буду больше над ним работать.

А так выступать здесь одно удовольствие, я чувствовала поддержку зрителей, слышала аплодисменты, мне очень приятно», – сказала Акатьева.

Акатьева о произвольной: «В первой части представляю, что я растение – вьюн. Начинается дорожка – и уже животное, а в третьей превращаюсь в птицу»