Акатьева о произвольной: «В первой части представляю, что я растение – вьюн. Начинается дорожка – и уже животное, а в третьей превращаюсь в птицу»

Фигуристка Софья Акатьева рассказала о своей произвольной программе на контрольных прокатах в Москве.

«Прежде всего, хочется восстановить то, что я уже имею. Ну и выучить новые элементы, работать над пластикой, артистизмом, вращения ускорять. Много над чем можно поработать. Мне очень приятно, что я соревнуюсь с такими спортсменами. Буду стараться не отставать от них.

Очень жалко, что на разминке не получался тройной аксель – давно такого не было. Обычно если есть на тренировках, то получается на разминках и соревнованиях. Но сегодня произошло что-то непонятное. Я старалась забыть об этих падениях, представить тренировку – и получилось.

Программа очень интересная. В первой части представляю, что я растение – вьюн, такие плавные движения. Начинается дорожка – и я уже представляю животное, тигр или кто это, я не знаю, очень интересно. А в третьей я превращаюсь в птицу. Эта часть мне безумно нравится, очень красивая музыка, постоянно ее слушаю», – сказала Акатьева в эфире «Первого канала».

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