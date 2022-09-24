Александра Трусова: «Мне очень нравится короткая программа. Ко мне подходили и прямо спрашивали: «Что хочешь?»

Серебряный призер Игр Александра Трусова рассказала о новой короткой программе.

— Достаточно необычный образ в твоей программе, комфортно ли тебе в нем кататься и кто был автором идеи?

— Мне очень комфортно и очень нравится. Ко мне подходили и прямо спрашивали: «Что хочешь?», обычно ставят и спрашивают: нравится или не нравится. Я назвала несколько образов, в том числе блюз. Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) понравилось, и вот, блюз. Сегодняшнее платье останется на весь сезон.

— Чтобы вжиться в образ новой программы где черпаешь вдохновение?

— Помогают тренеры. И я совсем маленькая катала блюз, поэтому знаю, что нужно, – сказала Трусова.