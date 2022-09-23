Лайшев о деле Валиевой: «Что будет, то будет, мы готовы к любым проблемам. Камила закалена борьбой, отношением людей западного мира»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможных итогах расследования допинг-дела в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

«Не хочу говорить заранее. Она сейчас тренируется и находится в хорошей форме. Мы понимаем приблизительно, что ждать нам от всего этого.

Но что будет, то будет, мы готовы к любым проблемам. Она закаленная борьбой спортсменка, закаленная отношением людей с западного мира. Тем, как они к относятся к нашим спортсменам.

Я уверен, что мы увидим ее на российских соревнованиях. Желаю ей стойкости и успехов, радовать болельщиков», – сказал Лайшев.

24-25 сентября Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет