Бетина Попова: «Забияко не заслужила того негатива, который на нее вылился. Людям нужно больше смотреть на себя и меньше на других»

Бывшая фигуристка Бетина Попова рассказала об отношении к Наталье Забияко.

«Знаю Наташу лично, она замечательная, ничего плохого про нее не могу сказать. Она совершенно не заслужила того негатива, который на нее вылился. И из-за перехода в иностранную сборную, и из-за другого.

Она в себя собрала все животрепещущие темы. Я не понимаю этого осуждения, честно. Это человек, его выбор, никак не касающийся других, он никому не мешает. Можно просто пожелать ей удачи в жизни.

Думаю, людям нужно больше смотреть на себя и меньше обращать внимания на других. Если человек ничего плохого вам не делает, не трогает, за что его можно осуждать? Зачем? Если не нравится, можете просто не смотреть.

И так у нас в такое тяжелое время сейчас вокруг полно негатива. Возможно, у людей внутренние переживания копятся и не находят выхода. И когда появляется кто-то, говорят «фас!», и все на него бросаются. Смысла в этом никакого нет», – сказала Попова.

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