Отец Майи Хромых Владислав Хромых рассказал, как фигуристка восприняла непопадание на Олимпийские игры в Пекин.

– Вы гордитесь тем, что ваша дочь занимается в сильнейшей группе по фигурному катанию в мире?

– Конечно, это престижно, но и хотелось бы, чтобы какие-то титулы были. В прошлом сезоне Майя дебютировала на этапах Гран-при, пробилась в финал серии. Но из-за коронавируса его отменили.

Майя была кандидатом на поездку на Олимпиаду, участвовала во всех предолимпийских сборах. Однако в итоге поехали сильнейшие.

– Сильно расстроились из-за непопадания дочери на Игры?

– В глубине души, конечно, мы надеялись на чудо – что она сможет отобраться в Пекин. Где-то, наверное, не хватило стабильности. Но и конкурентки очень серьезные.

– Как сама Майя отнеслась к этой ситуации?

– Конечно, она переживала. Майя много тренировалась, выкладывалась. Но, повторюсь, как и в любом виде спорта, поехали сильнейшие. В хоккее тоже на лед выходят лучшие. Тем более это .

– Сами смотрели фигурное катание на Олимпиаде? За кого болели?

– Разумеется, смотрел! Болел за наших. Рассчитывал, что русские девочки победят. Кто конкретно? На том этапе было сложно сказать.

Ну, а дальше были эмоции невероятные, конечно. Трусова прыгает пять четверных, потом выходит Щербакова и просто в идеале все катает, выигрывает! Тут эмоции Саши можно понять.

– Победа Щербаковой справедлива?

– Не мне оценивать. Судьи профессионалы — они оценили.

– А вам самому ближе Трусова или Щербакова?

– Некорректно будет сравнивать. Просто вижу, как они работают, выкладываются. Обе достойны золотой медали. Но судьи вот так распределили, – сказал Хромых.