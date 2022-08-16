Мишин о сборе в Куршевеле: «Замечательное место не только для туристов, но и для спорта. Пребывание в высокогорье показало, что ребята прибавили физически»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о сборах фигуристов во французском Куршевеле.

Сегодня спортсмены из группы Мишина – Евгений Семененко, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева – вернулись в Россию. Во Франции они находились с 3 августа.

– Впечатления хорошие. Куршевель – замечательное место не только для туристов, но и для спорта.

Я доволен ребятами. Они сделали несколько новых программ, и по моему ощущению, пребывание в высокогорье в последние дни показало, что они прибавили физически.

– Как проводили досуг? Говорят, вы чемпион по пинг-понгу…

– Там был стол, ребята играли и в настольный теннис, и в боулинг. Не могу сказать, что я уделял этому много внимания.

– Есть уже понимание по турнирам, где ваши ребята будут выступать?

– Есть пожелания. Их необходимо согласовать с нашей региональной федерацией и ФФКР, – сказал тренер.