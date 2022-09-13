Николай Мемола: «Квады с ростом 196 см – штука непростая. Но это не главная моя проблема, я уже не обращаю на это внимание»

Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал о том, как исполняет прыжки с высоким ростом.

– Ну, когда я последний раз мерил – было действительно 195 см, но с тех пор, мне кажется, я еще подрос, на сантиметр точно. Когда летаю, стараюсь урвать ряд с дополнительным местом для ног, иначе тяжело приходится.

– А размер ноги?

– 46. И да, слава богу, коньками меня снабжает Edea, так что я могу вообще не брать в голову, где они берут такой размер ботинок, ха-ха.

– Насколько сильно это влияет на прыжки?

– Рост – совсем не главная моя проблема, я уже научился не обращать на это внимание. Я очень резко вытянулся, и пришлось адаптироваться. Тут опять же не обошлось без профессора Мишина, он очень помог советами. Ты, говорит, просто перестань об этом думать; ну высокий ты, и что теперь? Постарайся не прыгать со всей силы, заходи на прыжок по-умному, не вкладывая в него столько энергии.

И меня как-то отпустило. Да, квады с моим ростом – штука непростая, потому что когда у четверного прыжка «летит» ось, то есть разница – происходит это с двухметровым спортсменом или с фигуристом пониже.

– И как обстоят дела с четверными сейчас?

– Я прыгаю четверной сальхов – да, пока только на тренировках, но он у меня есть. В программу вставлять еще не готов, не хочу рисковать тем, что из-за этого развалится прокат. Алексей Николаевич, естественно, и с этим мне помогал, мы много работали над квадами летом.

Но я отдельно хочу отметить работу моей мамы. После прошлого чемпионата Европы сальхов у меня вдруг пропал, ну вот разучился и все. И моя очень терпеливая мама помогла не отчаяться, а спокойно продолжить работу. Я страшно ей благодарен, она так верит в меня и всегда поддерживает. Если бы не мама – я сейчас не стоял бы здесь и не давал вам это интервью. Она сильная – и заряжает меня этой силой, – сказал Мемола.

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец