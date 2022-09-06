Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сменила короткую программу.
Сегодня фигуристка выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге под композицию Feeling Good. В конце прошлого сезона она представила короткую под песню Бейонсе Freedom.
– Про новую программу Лизы лучше спросить у Татьяны Прокофьевой. Но мне выбор музыки нравится в том плане, что в этой программе интересная и современная хореография, сама Лиза по-другому выглядит. Сегодня, конечно, был вообще не лучший прокат, она сделала двойной аксель. Холодный каток, не очень комфортно было.
– Планируется эта музыка?
– Сейчас да, эта программа. Почему решили поменять? Лиза что-то ищет, хочет что-то новое. Все время хочется двигаться вперед. Новая музыка и программа тоже дает какой-то стимул и настроение. По душе пришлось, – сказала Мишина.