Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему чемпионка мира 2015 года сменила короткую программу.

Сегодня фигуристка выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге под композицию Feeling Good. В конце прошлого сезона она представила короткую под песню Бейонсе Freedom.

– Про новую программу Лизы лучше спросить у . Но мне выбор музыки нравится в том плане, что в этой программе интересная и современная хореография, сама Лиза по-другому выглядит. Сегодня, конечно, был вообще не лучший прокат, она сделала двойной аксель. Холодный каток, не очень комфортно было.

– Планируется эта музыка?

– Сейчас да, эта программа. Почему решили поменять? Лиза что-то ищет, хочет что-то новое. Все время хочется двигаться вперед. Новая музыка и программа тоже дает какой-то стимул и настроение. По душе пришлось, – сказала Мишина.