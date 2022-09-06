Мишина о новой короткой программе Туктамышевой: «Почему решили поменять? Лиза что-то ищет, хочет что-то новое»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Татьяна Прокофьева Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сменила короткую программу.

Сегодня фигуристка выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге под композицию Feeling Good. В конце прошлого сезона она представила короткую под песню Бейонсе Freedom.

– Про новую программу Лизы лучше спросить у Татьяны Прокофьевой. Но мне выбор музыки нравится в том плане, что в этой программе интересная и современная хореография, сама Лиза по-другому выглядит. Сегодня, конечно, был вообще не лучший прокат, она сделала двойной аксель. Холодный каток, не очень комфортно было.

– Планируется эта музыка?

– Сейчас да, эта программа. Почему решили поменять? Лиза что-то ищет, хочет что-то новое. Все время хочется двигаться вперед. Новая музыка и программа тоже дает какой-то стимул и настроение. По душе пришлось, – сказала Мишина.

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