Мишина о том, что Туктамышева числится среди спортсменов на сайте ЦСКА: «Лиза раньше не была военнообязанной. Тут прокомментировать не могу никак»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина высказалась о публикации на сайте ЦСКА, в которой чемпионка мира Елизавета Туктамышева названа одной из спортсменок команды.

Материал на сайте датирован 2020 годом. При этом в разделе, где представлены списки спортсменов ЦСКА, Туктамышева отсутствует.

«Они в Куршевеле, все хорошо, Лиза никуда не переходит. У них все нормально, как и всегда.

По поводу армейских дел – тут мне сложно ответить, Лиза раньше не была военнообязанной. Тут прокомментировать не могу никак», – сказала Мишина.

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