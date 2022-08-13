Мишина о том, что Туктамышева числится среди спортсменов на сайте ЦСКА: «Лиза раньше не была военнообязанной. Тут прокомментировать не могу никак»

Тренер Татьяна Мишина высказалась о публикации на сайте ЦСКА, в которой чемпионка мира Елизавета Туктамышева названа одной из спортсменок команды.

Материал на сайте датирован 2020 годом. При этом в разделе, где представлены списки спортсменов ЦСКА, Туктамышева отсутствует.

«Они в Куршевеле, все хорошо, Лиза никуда не переходит. У них все нормально, как и всегда.

По поводу армейских дел – тут мне сложно ответить, Лиза раньше не была военнообязанной. Тут прокомментировать не могу никак», – сказала Мишина.