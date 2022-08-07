Татьяна Мишина: «Из нашей группы никто не заявлял о желании сменить гражданство. Думаю, этого не произойдет, все останутся у нас»

Тренер Татьяна Мишина заявила, что никто из фигуристов группы Алексея Мишина не планирует переходить в сборную другой страны.
В группе Мишина тренируются Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.
«Из нашей группы никто о желании сменить спортивное гражданство не заявлял.
Допускаю ли, что кто-то поменяет? Нет. Думаю, этого не произойдет, у нас все останутся», – сказала Мишина.
В марте этого года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.