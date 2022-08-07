Татьяна Мишина: «Из нашей группы никто не заявлял о желании сменить гражданство. Думаю, этого не произойдет, все останутся у нас»

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Тренер Татьяна Мишина заявила, что никто из фигуристов группы Алексея Мишина не планирует переходить в сборную другой страны.

В группе Мишина тренируются Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.

«Из нашей группы никто о желании сменить спортивное гражданство не заявлял.

Допускаю ли, что кто-то поменяет? Нет. Думаю, этого не произойдет, у нас все останутся», – сказала Мишина.

В марте этого года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

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