Татьяна Мишина: «Если Туктамышева выучит четверной сальхов, то будет желание делать два четверных. И Лиза очень хочет добиться такого результата»

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что чемпионка мира хочет исполнять два четверных прыжка в произвольной программе.

– Видели в соцсетях, что Лиза Туктамышева тренирует четверные. Планирует ли она в этом сезоне показать их на соревнованиях?

– Конечно, в планах есть, для этого и тренирует, чтобы их показывать на соревнованиях. Конечно, перед каждым стартом видна готовность прыжка, потому что один прыжок не должен повлиять на всю программу. От настроя тоже очень многое зависит, но он у Лизы очень серьезный. Она учит и тулуп, и сальхов, и лутц.

– Сможем ли мы увидеть два четверных в одной программе?

– Это мы посмотрим по готовности сальхова. Если она его выучит, то, конечно, будет желание делать два прыжка. И Лиза очень хочет добиться именно такого результата, – сказала Мишина.

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