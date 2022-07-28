Татьяна Мишина: «Если Туктамышева выучит четверной сальхов, то будет желание делать два четверных. И Лиза очень хочет добиться такого результата»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева хочет исполнять два четверных прыжка в произвольной программе.

– Видели в соцсетях, что Лиза Туктамышева тренирует четверные. Планирует ли она в этом сезоне показать их на соревнованиях?

– Конечно, в планах есть, для этого и тренирует, чтобы их показывать на соревнованиях. Конечно, перед каждым стартом видна готовность прыжка, потому что один прыжок не должен повлиять на всю программу. От настроя тоже очень многое зависит, но он у Лизы очень серьезный. Она учит и тулуп, и сальхов, и лутц.

– Сможем ли мы увидеть два четверных в одной программе?

– Это мы посмотрим по готовности сальхова. Если она его выучит, то, конечно, будет желание делать два прыжка. И Лиза очень хочет добиться именно такого результата, – сказала Мишина.

«Не надо мурыжиться и много тройных делать». Первый канал показал, как Туктамышева работает над квадами на удочке

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