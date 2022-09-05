Тамара Москвина: «Может быть, я несовременна. Все полюбили хайп, скандалы, разборки. Я на это не поддамся»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о скандальности в спорте.

– Вы сейчас работаете в удовольствие? Ради наследия?

– В удовольствие. Есть люди, которые ставят какие-то ограничения по возрасту, памяти. Да, возраст у меня растет – так он у всех растет! А память... на хорошее у меня сохраняется, плохое сразу забывается. Вот и все.

– Вы и на льду продолжаете работать, как я увидел на тренировке. В тодес учеников увлекаете собственноручно.

– Это для меня фитнес-клуб. Ходить в зал специально как-то некогда, вот я на льду занимаюсь. На руках и голове тоже не всегда будешь стоять. Голова мне нужна, чтобы умно работать с коллегами. И доброжелательно.

Может быть, я в этом несовременна. Все полюбили хайп, скандалы, разборки. Нет, я на это не поддамся. Потом, если все этим занимаются, зачем мне присоединяться? Я хочу выделиться.

– Петербургская интеллигентность?

– Нет-нет. Просто я хочу выделяться не только своими учениками, но и подходом. Взаимоотношениями с ними, с болельщиками, – сказала Москвина.