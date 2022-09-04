Загитова о шоу Навки: «Вроде работала, но совсем не устала. Спасибо Татьяне Александровне, что снова доверились мне и помогаете не стоять на месте»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Какой же прекрасный у меня был месяц! Вроде работала, но совсем не устала. Потому что все это время меня окружали прекрасные люди из команды Татьяны Навки! У нас сложилась такая теплая дружественная атмосфера! Уже хочу обратно.

И отдельная благодарность Татьяне Александровне! Спасибо, что снова доверились мне и помогаете не стоять на месте, а двигаться только вперед.

А поддержка зрителей – это отдельная любовь. Сколько счастливых глаз я видела на каждом шоу! Благодарю каждого, кто приходил смотреть эту чудесную сказку. У меня самые лучшие поклонники», – написала Загитова.

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