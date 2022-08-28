Тренер сборной России по скалолазанию: «Можем организовать пробные занятия для фигуристов под нашим присмотром, если им будет интересно»

Главный тренер сборной России по скалолазанию Сергей Степанов заявил, что может провести пробную тренировку для фигуристов при наличии у них интереса.

«Мы можем организовать пробные занятия для фигуристок и фигуристов под нашим присмотром и чутким руководством, если будет интересно.

Скалолазание – относительно молодой вид спорта, который недавно стал олимпийским, тем не менее и федерация прилагает усилия, и СМИ способствуют, чтобы вид стал более популярным», – сказал Степанов.

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