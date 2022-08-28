Тренер сборной России по скалолазанию: «Можем организовать пробные занятия для фигуристов под нашим присмотром, если им будет интересно»

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Главный тренер сборной России по скалолазанию Сергей Степанов заявил, что может провести пробную тренировку для фигуристов при наличии у них интереса.

«Мы можем организовать пробные занятия для фигуристок и фигуристов под нашим присмотром и чутким руководством, если будет интересно.

Скалолазание – относительно молодой вид спорта, который недавно стал олимпийским, тем не менее и федерация прилагает усилия, и СМИ способствуют, чтобы вид стал более популярным», – сказал Степанов. 

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