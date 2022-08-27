Мухортова и Евгеньев выступят на контрольных прокатах сборной России

Пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев примет участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Мухортова сообщила, что короткую программу пара оставила с предыдущего сезона.

«Да, мы будем участвовать в открытых прокатах. Музыку для произвольной программы пока хотим сохранить в тайне до прокатов, пусть будет для всех сюрпризом. Но можем сказать, что она и нежная, и зажигательная», – сказала фигуристка.

Контрольные прокаты пройдут 24-25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.