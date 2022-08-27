Гран-при среди юниоров. Накамура, Чха Ен Хен, Моримото, Си, Воклен выступят с произвольными программами

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Финляндии мужское катание Гран-при среди юниоров сборная Словакии Чха Ен Хен Макар Сунцев Ян Воклен Адам Хагара Шунске Накамура Рега Моримото Майкл Си Ноа Боденштайн Фигурное катание

27 августа на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Куршевеле юниоры представят произвольные программы. После короткой программы лидирует японский фигурист Шунске Накамура. 

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Куршевель, Франция

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 12.30 по московскому времени.

Третья разминка

11. Макар Сунцев (Финляндия) 

12. Лусиус Казанеки (США)

13. Адам Хагара (Словакия)

14. Жан Медар (Франция)

15. Ноа Боденштайн (Швейцария)

Четвертая разминка

16. Ян Воклен (Франция)

17. Майкл Си (США)

18. Рега Моримото (Япония)

19. Чха Ен Хен (Южная Корея)

20. Шунске Накамура (Япония)

Положение после короткой программы

1. Шунске Накамура (Япония) – 77,68

2. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 70,25

3. Рега Моримото (Япония) – 69,46

4. Майкл Си (США) – 66,08

5. Ян Воклен (Франция) – 61,49

6. Ноа Боденштайн (Швейцария) – 61,26

7. Жан Медар (Франция) – 56,81

8. Адам Хагара (Словакия) – 56,09

9. Лусиус Казанеки (США) – 55,45

10. Макар Сунцев (Финляндия) – 52,93

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Куршевеле

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные