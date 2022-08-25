Гран-при среди юниоров. Шибаяма, Йошида, Ю Чжэ Ким, Пелконен представят произвольные программы

26 августа на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле девушки выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Куршевель, Франция

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 17.35 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Пятая разминка

21. Бабет Ханссон-Остергор (Дания)

22. Со Чин Юн (Южная Корея)

23. Лиа Перейра (Канада)

24. Карла Антеа Градинару (Швейцария)

25. Сара Эверхардт (США)

26. Элла Чен (Израиль)

Шестая разминка

27. Мария Элиисе Кальювере (Эстония)

28. Клэр Сио (США)

29. Нелла Пелконен (Финляндия)

30. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)

31. Хана Йошида (Япония)

32. Аюми Шибаяма (Япония)

Положение после короткой программы

1. Аюми Шибаяма (Япония) – 67,09

2. Хана Йошида (Япония) – 66,56

3. Ю Чжэ Ким (Южная Корея) – 60,87

4. Нелла Пелконен (Финляндия) – 58,42

5. Клэр Сио (США) – 54,23

6. Мария Элиисе Кальювере (Эстония) – 54,06

7. Элла Чен (Израиль) – 53,14

8. Сара Эверхардт (США) – 52,93

9. Карла Антеа Градинару (Швейцария) – 50,90

10. Лиа Перейра (Канада) – 50,63

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Куршевеле