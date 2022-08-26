Тиффани Загорски поставила короткую программу паре Анастасия Чернышева – Владислав Антонышев

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступавшая в танцах на льду с Джонатанам Гурейро, поставила короткую программу для пары Анастасия Чернышева – Владислав Антонышев.

Об этом сообщила тренер Арина Ушакова, которая работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Чернышева и Антонышев выступили на контрольных прокатах юниоров в Новогорске, в короткой программе они катаются под музыку Reel Around the Sun в исполнении Билла Уэлана.

«Программу поставила Тиффани Загорски. Программа получилась очень интересной, и мы подумали, почему Насте и Владу не скатать ее? Естественно, с учетом новых правил и требований мы многое переделали, доделали. Дорожку помогал ставить тренер и хореограф нашей академии Дима Михайлов, что-то добавляла я», – рассказала Ушакова.

В июне сообщалось, что Загорски не собирается продолжать спортивную карьеру.