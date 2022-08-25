Александра Трусова выступит на презентации команды СКА 28 августа

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова выступит на презентации петербургского хоккейного клуба .

«Ждете презентацию команды? Есть прекрасный повод ждать еще сильнее, ведь к нам приедет топ-гостья.

В это воскресенье в «Хоккейном городе» выступит уникальная – первая в истории фигуристка, которая исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде! Каждый ее прокат – это мини-революция в фигурном катании!

Напоминаем, что презентация команды СКА сезона-2022/23 стартует 28 августа в 10:40 в «Хоккейном городе», и посмотреть ее можно будет в эфире телеканала «Матч! Страна» и наших трансляциях «ВКонтакте» и YouTube.

А владельцев абонементов «Все включено» мы приглашаем увидеть презентацию и выступление Александры вживую! Ждем вас в «Хоккейном городе»! Проверьте почту, все инструкции уже там, а если нет – пишите нам в сообщения сообщества «ВКонтакте». Кстати, еще можно успеть купить абонемент, и стать нашим гостем!» – сообщили в клубе.

Трусова нарасхват после Олимпиады: прыгала в длину, показала фигурный трюк с клюшкой, встретилась с Овечкиным и ждет тур по Китаю