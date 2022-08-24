Тарасова о переходе Дмитриевой в сборную Израиля: «Я даже не знаю эту девушку. Значит, многое мы не теряем, невелика потеря»

Теги Татьяна Тарасова сборная Израиля переходы Мария Дмитриева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе фигуристки Марии Дмитриевой в сборную Израиля. 

«Я даже не знаю эту девушку. Значит, многое мы не теряем, невелика потеря.

Там у нее будут условия все равно лучше, она поедет сразу на чемпионат Европы, мира, а учитывая, что у нее российская школа, то, может, и добьется хороших результатов.

Я не очень поддерживаю то, что фигуристы покидают нашу страну, однако правил это не нарушает, значит это имеет место в жизни любого спортсмена», — сказала Тарасова.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?

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