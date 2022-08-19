Загитова о ледовом шоу в Сочи: «После всех соревнований встать с кем-то в пару было волнительно. Могу сказать, что я раскрыла себя в парном катании»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем опыте в парном катании.

Загитова участвует в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи, где выступает в дуэте с Дмитрием Соловьевым.

– Вы титулованная фигуристка, которая сделала себе имя в одиночном катании. Как вы чувствовали себя, выступая в паре?

– Опыт оказался очень интересным. После всех программ и соревнований встать с кем-то в пару было волнительно. Когда ты один, то отвечаешь за себя только сам, а здесь были переживания и за партнера.

Чистота поддержек и прыжков теперь зависит не только от меня, но и от другого человека. Могу сказать, что я раскрыла себя в парном катании, – сказала Загитова в интервью журналу «Собака.ru».