Судья Каюмова: «Когда вижу, как ребенок делает что-то сложное, мне сразу хочется его поощрить. Хочется помогать трудолюбивым спортсменам»

Судья и тренер Алсу Каюмова рассказала об аспектах судейства на соревнованиях по фигурному катанию.

— Что сложнее — научить человека сделать вращение или оценить исполненное вращение максимально объективно?

— Научить, это сто процентов. И когда я как судья вижу, как ребенок делает что-то сложное, мне сразу хочется его поощрить, потому что я понимаю, как это было тяжело и ему, и тренеру. Хочется помогать трудолюбивым спортсменам. — Когда вы смотрите чемпионаты мира, Олимпийские игры, бывает такое, что вы с оценками судей не согласны внутренне? Как будто кому-то недодали, кого-то переоценили?

— Когда как. Иногда смотрю и думаю, что этому спортсмену я бы поставила больше, а этому — меньше. Но на разных соревнованиях работают разные люди. Если оценку можно как-то объяснить, значит, она правильная. Вне панели я зритель, а не судья. Поэтому чаще всего я согласна с оценками.

— Насколько повторы, которыми располагают судьи, удобнее тех повторов, которые показывают зрителям в трансляции? — Судейские повторы удобнее — камера снимает ближе, чем для зрителей, у нас есть особенная замедленная часть. Видно каждый оборот, каждое приземление. Когда смотришь просто прокат, не всегда понятно, сколько оборотов сделано, был ли недокрут. И если есть какие-то сомнения, ставишь элемент на повтор и потом пересматриваешь, у себя в заметках помечаешь, как и что.

— Вопрос от тех, кто не очень разбирается, но хотел бы: как понять чисто визуально, что у спортсмена был недокрут на прыжке, если он его сделал и не упал?

— По приземлению, когда зубчик касается льда. Если просто посмотреть на след на льду, будет видно такую «петельку». А на повторе это видно так: смотрим начало отрыва, направление прыжка и куда приземляется зубец. Недокрут — это когда человек на зубец приземлился, на нем же довернулся и выехал.

— В этом сезоне будет много изменений в правилах. Как судья, суммируйте, пожалуйста, свои впечатления от них. Это плюс для развития вида спорта или наоборот откат? Связки в компонентах вот взяли и упразднили...

— Ну, компоненты я бы не сокращала до трех, потому что к ним и так всегда много вопросов. Теперь еще тяжелее раскидывать. Бывает, что человек хорошо катается, хорошо представляет программу, а хореография и переходы у него плохие. И здесь раньше какой-то баланс был. Сейчас судить будет труднее.

А вот новые правила в плане дорожек, мне кажется, к лучшему. Теперь можно повторять только один шаг, и чтобы получить тот же третий уровень, нужно исполнять все шаги сложные, какие вообще существуют. Фигуристы будут учиться выполнять все шаги, а не использовать только то, что им удобно, – сказала Каюмова.