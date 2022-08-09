Евгений Семененко: «Мы искали музыку на произвольную, было отклонено несколько вариантов. И потом Мишин говорит: «Давай K-pop попробуем»

Российский фигурист рассказал о новой произвольной программе, которая поставлена под песню корейской группы TXT «Good Boy Gone Bad».

— Можно ли считать, что эксперимент с показательном номером Frost помог вам понять, что подобный стиль вам подходит? — Да, я понял, что это нравится как мне, так и публике. Многие оценили новый показательный. И мне в кайф кататься. — Почему именно эта песня выбрана? Наверняка у вас есть много любимых у этой группы.

— Мне вообще очень нравится эта группа, знаю много их треков. Выбрал Good boy gone bad, так как сама музыка необычная, классная, и это их последний хит.

— Алексея Николаевича (Мишина) и Татьяну Николаевну (Мишину) не пришлось уговаривать, чтобы они согласились на ваш выбор? — Я вам больше скажу, мы искали музыку на произвольную программу, было отклонено несколько вариантов. И потом Алексей Николаевич говорит: “Давай K-pop попробуем”. Мне эта идея сразу понравилась. Потом я искал треки, ждал выхода нового альбома группы ТХТ. Решили остановиться на тех, которые есть сейчас.

— Песня переводится как «Хороший парень становится плохим». Вы бы себя назвали плохим или хорошим?

— Вайбовым, ха-ха. А в программе: в первой части — хороший, во второй — плохой.

— Будете ли использовать какие-то движения из официального клипа?

— Будет несколько отсылок, – сказал Семененко.