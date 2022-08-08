Илья Авербух: «Хочется пожелать Косторной, чтобы все прошло благополучно и она могла делать все, к чему стремится. И чтобы продолжала находить себя в этой жизни»

Хореограф Илья Авербух пожелал фигуристке Алене Косторной успешного восстановления после травмы.

Сегодня стало известно, что Косторной предстоит операция из-за повреждения бедра.

«Косторная – очень талантливая девчонка, она блестяще выступала на турнирах.

Хочется пожелать ей, чтобы все прошло максимально благополучно и она могла жить полной жизнью – выступать, работать, делать все, чего она пожелает, к чему стремится.

И чтобы продолжала находить себя в этой жизни», – сказал Авербух.

Косторная о травме: «К контрольным прокатам восстановиться не успею – на лед выйду не раньше второй половины сентября»