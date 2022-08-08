Илья Авербух: «Хочется пожелать Косторной, чтобы все прошло благополучно и она могла делать все, к чему стремится. И чтобы продолжала находить себя в этой жизни»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух пожелал фигуристке Алене Косторной успешного восстановления после травмы.

Сегодня стало известно, что Косторной предстоит операция из-за повреждения бедра.

«Косторная – очень талантливая девчонка, она блестяще выступала на турнирах.

Хочется пожелать ей, чтобы все прошло максимально благополучно и она могла жить полной жизнью – выступать, работать, делать все, чего она пожелает, к чему стремится.

И чтобы продолжала находить себя в этой жизни», – сказал Авербух.

Косторная о травме: «К контрольным прокатам восстановиться не успею – на лед выйду не раньше второй половины сентября»

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