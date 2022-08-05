Плющенко о кумирах в футболе: «Дель Пьеро, с которым мы дружим и общаемся по сей день»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о кумирах в футболе и общении с бывшим игроком «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

– Были ли у вас кумиры в футболе?

– Дель Пьеро, с которым мы дружим и общаемся по сей день.

– Он в курсе?

– Он в курсе, да. Мы как раз на днях общались. Он присылал мне фотографии. Еще есть Кержаков Саша, с которым мы тоже дружим и общаемся, Саша Мостовой, тоже мой близкий друг, легендарный наш футболист.

– То есть кумиры превратились в друзей, или это параллельно произошло?

– Я просто уважительно относился и отношусь к профессионалам, большим спортсменам. Не то что кумиры, но это достойные спортсмены и личности, которые достигли действительно высоких результатов. Поэтому они не то что кумиры, но действительно большие ребята, – заявил Плющенко.

Дель Пьеро – икона нашего детства: хотел быть электриком, играл за армию, справился с депрессией после жуткой травмы