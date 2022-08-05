Станислава Константинова: «Очень хотела бы покататься в «Ледниковом периоде», но я должна быть в отличной форме. Для начала бы кто позвал»

Российская фигуристка рассказала, что хотела бы поучаствовать в шоу «Ледниковый период».

«Я уже каталась в этом году на шоу в паре. Мы два раза сделали поддержку «стульчик» вне шоу, и у меня болит копчик до сих пор. Конечно, мне понравилось кататься в паре, потому что не надо прыгать и тебя красивую просто возят.

Наверное, я бы очень хотела покататься в , потому что там много образов за короткий промежуток времени. Я горю этим, но я должна быть в отличной форме. Для начала бы кто позвал.

Самое смешное, что у меня рост 170, и не так просто будет найти партнера. В целом, меня никто пока не приглашал. Пригласите», – сказала Константинова.