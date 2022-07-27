Бутырская о гонораре за ЧМ: «10% забирала федерация, от того, что оставалось, мы обязаны были 30% поделиться с тренерами»

Чемпионка мира прокомментировала слова Евгении Медведевой о заработке во время спортивной карьеры.

Медведева рассказала, что за победу на чемпионате мира заработала 24 тысячи долларов.

«В мое время были не меньшие деньги. У нас все было официально. Единственное, не помню, сколько стоил чемпионат Европы. Чемпионат мира, когда я выиграла, это было $50 тыс., но не будем забывать, что, в зависимости от страны, где проходили соревнования, был налоговый вычет. Обычно что-то около 20%, но в США и Канаде — до 30%.

После этого из оставшейся суммы 10% у нас забирала федерация. И уже после от того, что оставалось, мы обязаны были 30% поделиться с тренерами.

Я всегда плюс-минус знала порядок сумм. Просто точные цифры зависели от страны, где все происходило. Выиграть этап Гран-при стоило $30 тыс., только Европу не помню, $20 тыс., наверное», — рассказала Бутырская.

«Дело в том, что фигурное катание нельзя сравнивать с футболом. Там немножко другие истории. Футболом интересуется гораздо больше народа, чем фигурным катанием.

Каждый должен заниматься своим делом. Я никогда не жаловалась на свои заработки. К тому же, помимо соревнований, у нас много всяких показательных выступлений, чего-то еще, реклама, опять же. Так что фигуристы вообще не должны жаловаться.

Единственное, чтобы зарабатывать деньги, надо выигрывать. Надо быть в тройке, потому что уже пятое-шестое место чемпионата мира — это уже просто ничто», – цитирует Бутырскую «Газета.ru».

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