Елизавета Нугуманова: «Не планирую менять спортивное гражданство. И никогда не планировала»

Российская фигуристка заявила, что не намерена переходить в сборную другой страны.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной этого года отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

«Точно не планирую менять спортивное гражданство. И никогда не планировала», - сказала Нугуманова.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США