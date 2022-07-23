Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как отреагировала на то, что ее не включили в состав на командный турнир Олимпиады.
«Не скажу, что я это восприняла спокойно, эмоционально это (непопадание в состав) приняла.
Последующие тренировочные дни были тяжелыми, тренировки меня спасали.
Все остальное время я расстраивалась, переживала, а в тренировках это испарялось, они меня спасали. Я ту энергию направляла на подготовку», – сказала Щербакова в интервью на VK Fest.
Короткую и произвольную программы в командном турнире исполнила Камила Валиева.
Российская команда победила, но церемония вручения медалей не была проведена из-за новости о положительной допинг-пробе Валиевой в декабре.