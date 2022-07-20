Щербакова о занятиях в автошколе: «В перерывах между тренировками бегала на вождение. Пока учусь, экзамена еще не было»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о занятиях в автошколе.

«С обучением в автошколе новая для меня тема. Я вернулась из отпуска, и у меня очень насыщенный был график. Каждый день расписан.

Для меня это привычно, у меня обычно только один выходной в неделю, но это с утра до вечера тренировки по одному и тому же графику, где все четко, расписание по полочкам.

А здесь получалось, что я в один день учусь, сдаю экзамены, в другой – тренируюсь на льду, в третий какое-нибудь мероприятие, съемка. В перерывах между тренировками бегала на вождение, училась на права. 

Пока еще учусь. Самого экзамена пока не было, права еще не получила», – сказала Щербакова в эфире радио ENERGY.

«Осторожней на дорогах! Ученик за рулем». Щербакова о занятиях в автошколе

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